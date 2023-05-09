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Общество

Третий класс пожарной опасности введен в лесах Нижнего Новгорода

12 мая 2023 15:08  [63] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Третий класс пожарной опасности введен в лесах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода".

Согласно информации, в городских лесах уже полностью обновлены 306 километров минерализованных полос. 

Как рассказал директор городского Управления ГОЧС Михаил Баранов, в каждом районе города был создан дополнительный сводный противопожарный отряд. В лесах Нижнего Новгорода проводится опашка, патрулирование мобильных групп. Составляются административные протоколы за поджог сухостоя и травянистой растительности.

В полную боевую готовность приведены 6 пожарных автоцистерн, 9 малых лесопатрульных комплексов и 12 тракторов с навесным оборудованием. Патрулирование лесов охватывает более 400 км. Также ведется мониторинг с помощью камер видеонаблюдения "Пожарный сторож".

Напомним, с 17 апреля в Нижегородской области введен особый противопожарный режим.

Ранее Нижегородская область была признана готовой к пожароопасному сезону по итогам проверки Департамента лесного хозяйства по ПФО.

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Теги:
Лесное хозяйство Пожароопасность
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