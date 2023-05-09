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Общество

Стартовал Всероссийский отбор участников нового сезона телешоу "Классная тема!"

12 мая 2023 16:27  [83] Общество

Телеканал "Россия", министерство просвещения России при поддержке VK открыли прием заявок на новый сезон телешоу "Классная тема!".

Принять участие в нем могут учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы из любого региона страны.

Прием заявок продлится до 20 июня. Подать ее можно через специальное мини-приложение в соцсети "Вконтакте".

Претенденты должны будут пройти тестирование по своему предмету, а также записать видеовизитку.

Как отмечают организаторы, проект был создан для представления самых ярких современных педагогов и поднятие престижа профессии учителя.

По словам педагога школы №60 Нижнего Новгороды, участницы и амбассадора Всероссийского форума классных руководителей Анастасии Клевковой, современный учитель должен быть ярким и активным.

"В этом году я решила подать заявку на участие в шоу, потому что у меня была возможность лично познакомиться со всеми финалистами и полуфиналистами проекта. Они поделились своими впечатлениями и рекомендовали принять участие в отборе. Я считаю, что современный учитель должен быть ярким и активным, всегда стараюсь соответствовать этому образу, быть примером для своих учеников и коллег. Поэтому для меня участие в "Классной теме" является очень важным событием в моей профессионально-педагогической деятельности. На сегодняшний день одним из факторов популяризации и поднятия престижа профессии являются, в том числе, и такие образовательные шоу на ТВ. Я очень рада, что профессия учителя перешла в фокус общественного внимания исключительно в положительном аспекте", - рассказала нижегородский педагог.

Напомним, проект"Классная тема!" стартовал в 2022 году по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и проходит на телеканале "Россия 1"при поддержке Минпросвещения. Информационные партнеры шоу выступают АНО "Диалог Регионы" и VK.

В отборе на первый сезон приняли участие шесть тысяч педагогов со всей страны. 35 педагогов – пять по каждому из семи предметов – вышли в полуфинал. Победителем проекта в 2022 году стал учитель физики из города Нальчик Аслан Кашежев.

С видеоуроками участников первого сезона можно ознакомиться в сообществе "Классная Тема!" в соцсети "Вконтакте".

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Теги:
Образование Телевидение Учитель
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