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Захару Прилепину успешно провели операцию по остеосинтезу костей ног. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Согласно информации, операцию проводили нижегородские специалисты совместно со врачами федерального научно-исследовательского медицинского центра.
"Федеральные специалисты очень высоко оценивают работу нижегородских медиков! Ещё раз благодарю всю команду, всех, кто помогает в восстановлении!" - отметил Глеб Никитин.
Захар Прилепин пришел в сознание вчера вечером, его состояние стабильное.
Напомним, что машину писателя взорвали в Нижегородской области 6 мая, в результате погиб его личный охранник и водитель - 27-летний Александр Шубин. Сам Прилепин получил травмы и был госпитализирован.
В тот же день стало известно о задержании подозреваемого в покушении Александра Пермякова. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Пермяков рассказал что на дороге по пути следования автомобиля Прилепина заложил взрывное устройство, которое привёл в действие дистанционно.
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