Захару Прилепину успешно провели операцию по остеосинтезу костей ног Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Захару Прилепину успешно провели операцию по остеосинтезу костей ног. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, операцию проводили нижегородские специалисты совместно со врачами федерального научно-исследовательского медицинского центра.

"Федеральные специалисты очень высоко оценивают работу нижегородских медиков! Ещё раз благодарю всю команду, всех, кто помогает в восстановлении!" - отметил Глеб Никитин.

Захар Прилепин пришел в сознание вчера вечером, его состояние стабильное.

Напомним, что машину писателя взорвали в Нижегородской области 6 мая, в результате погиб его личный охранник и водитель - 27-летний Александр Шубин. Сам Прилепин получил травмы и был госпитализирован.

В тот же день стало известно о задержании подозреваемого в покушении Александра Пермякова. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Пермяков рассказал что на дороге по пути следования автомобиля Прилепина заложил взрывное устройство, которое привёл в действие дистанционно.