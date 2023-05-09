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Общество

Три случая рака молочной железы выявили у нижегородок в ходе акции по скринингу

15 мая 2023 10:31  [45] Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

Замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале подвел итоги акции по скринингу рака молочной железы.

Напомним, Областной онкодиспансер и "Движение против рака" 13 и 14 мая провели акцию, в рамках которой нижегородки смогли бесплатно пройти скрининг рака молочной железы.

В течение двух дней акции в онкодиспансер обратились 238 женщин. Специалисты провели 54 исследований маммографии и 96 УЗИ, по итогам которых были выявлены 3 случаи рака и 26 фиброаденом.

Пациенток с выявленными заболеваниями записали к онкологам и поставили на учет.

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что медицинский скрининг в любое время можно пройти в поликлинике. Также замгубернатора порекомендовал найти инструкцию для немедицинских способов самообследования.

Ранее сообщалось, что у каждой 30-й нижегородки при обследовании на маммографе в НОКДЦ были обнаружены опухоли. А регулярное проведение маммографии позволило в среднем на 35% снизить смертность от рака груди среди женщин до 50 лет.

Также напомним, что Минздрав Нижегородской области запустил "Калькулятор здоровья".

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье онкология
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