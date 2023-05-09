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Общество

Уже три случая заболевания корью выявлено в Нижегородской области

15 мая 2023 15:24  [3] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уже три случая заболевания корью выявлено в Нижегородской области. Все больные прибыли в область из других регионов. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, ведомство в каждом случае организовало противоэпидемические мероприятия.

Так, контактировавшие с больными корью были вакцинированы, если у них не было достоверных сведений о сделанной прививке против кори или перенесенном в прошлом заболевании.

Напомним, первого больного корью выявили в Нижегородской области в начале апреля. После этого в регионе был введён "красный" уровень готовности по заболеванию. С 1 апреля медорганизации переведены на специальный режим работы: в лечебных учреждениях усиливается контроль за ношением масок, вводится особый контроль за посещением родственниками отделений реанимации и интенсивной терапии.

Всем иностранным гражданам, приезжающим на работу в Нижегородскую область, необходима обязательная вакцинация от кори. Эта мера будет действовать как минимум до конца 2023 года. 

СПРАВКА:

Корь – высоко контагиозная инфекция, передающаяся от больного человека к здоровому человеку воздушно-капельным путём. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

Если у вас нет противокоревого иммунитета, то вероятность заболеть после встречи с человеком, болеющим корью, равняется почти 100%. Препаратов для специфического лечения кори не разработано. При этом её почти полностью можно предотвратить с помощью вакцинации в раннем возрасте. Для создания коллективного иммунитета необходим охват двухэтапной вакцинацией 95% детей.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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