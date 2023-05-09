Металлообрабатывающее производство в ТОР "Володарск" готово на 85% Бизнес

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Металлообрабатывающее производство в ТОР "Володарск" готово на 85%. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Согласно информации, сейчас на производстве компании "АйронТех" ведется отделка помещений, подключение к инженерной инфраструктуре, завершаются строительно-монтажные работы.

Планируется, что строительство завершится в III квартале текущего года. На заводе будут организованы участки лазерной резки, гибки, сварки, порошковой окраски и сборки. Общий объем инвестиций в проект составляет более 76 млн рублей, в Володарске будет создано 16 новых рабочих мест.

Одним из первых заказчиков для предприятия станет компания "ЭкоПоинт", которая уже установила в Нижнем Новгороде аппараты по приему вторсырья за вознаграждение.

Как рассказал руководитель Корпорации развития региона Игорь Ищенко, на заводе в год будет выпускаться до 1500 аппаратов для приема вторсырья.

Соучредитель компании "АйронТех" Антон Турченко отметил, что новый завод будет универсальным. На нем можно будет производить, например, корпусные изделия, кронштейны, соединительные и крепежные детали и многое другое.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций по четырем реализуемым проектам в ТОСЭР "Володарск" составляет 5 млрд рублей.