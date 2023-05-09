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Общество

Эльвира Набиуллина открыла в Нижнем Новгороде конференцию "День нижегородского банка: история и современность"

17 мая 2023 15:13  [212] Общество

Фото: пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина открыла в Нижнем Новгороде конференцию "День нижегородского банка: история и современность". Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

Согласно информации, на мероприятии обсуждалось, сохранение исторического, архитектурного и культурного наследия, подходы к реставрации и адаптации исторических зданий под музейные и другие общественные пространства.

Конференция приурочена к 110-летию комплекса зданий Государственного банка в Нижнем Новгороде, а также к 155-летию с момента открытия Нижегородского отделения Государственного банка.

В здании Нижегородского отделения Государственного банка с 2013 года дважды в год проводятся Дни открытых дверей, а в будущем памятник архитектуры планируется сделать более доступным для нижегородцев и туристов.

"Первым традицию Дней открытых дверей в отделениях Банка России фактически начало Волго-Вятское главное управление. Сегодня в 55 зданиях по всей стране есть музеи, в которых мы рассказываем о финансовых вопросах, проводим мастер-классы и экскурсии. Для разговора о финансах мы используем не только наши музейные площадки, но и разные городские.  В прошлом году у нас организовано 1400 экспозиций в 300 городах. И сегодняшняя конференция, которая связывает прошлое и настоящее, тоже один из таких показателей открытости", – сказала Эльвира Набиуллина.

Ранее сообщалось, что Банк России выпустил 10-рублевую монету "Нижний Новгород".

Также напомним, что достопримечательности Нижнего Новгорода появятся на купюре 1000 рублей уже летом.

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Теги:
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