Канатную дорогу через Оку обсудили на круглом столе Общественной палаты Нижнего Новгорода Общество

Проект будущей канатной дороги Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Общественная палата Нижнего Новгорода 18 мая провела в Доме народного единства круглый стол на тему "Канатная дорога через реку Оку как часть транспортной и туристической инфраструктуры Нижнего Новгорода".

Напомним, о подписании правительством Нижегородской области и ГК "Урбантех" концессионного соглашения на проектирование, строительство и эксплуатацию канатки стало известно 15 февраля. Проект будет реализован за счёт внебюджетных средств по принципу государственно-частного партнёрства. Проектированием будет заниматься инжиниринговая компания "Национальные канатные дороги".

Планируется, что канатная дорога будет построена в 2025 году. Стоимость реализации проекта составляет 4,3 млрд рублей.

В апреле Архитектурный совет Нижегородской области одобрил проект станций будущей канатной дороги.

Когда стал известен маршрут новой канатной дороги, то у нижегородцев возникли опасения, что она может нанести вред экологии города.



Заместитель гендиректора ГК "Урбантех" Мария Бротт подчеркнула, что канатная дорога является самым экологичным видом транспорта, который не наносит вреда окружающей среде. Кроме того, "канатка" работает абсолютно бесшумно.



Расстояние от кабинки до земли составит 30 метров, что позволит избежать необходимости вырубки деревьев. Также такая высота не создаст никакого дискомфорта для пешеходов в заречной части города. Мария Бротт добавила, что при необходимости будет проведена компенсационная посадка, однако сейчас проект не предусматривает вырубки деревьев.



Кроме того, в ходе проектирования было принято решение отказаться от двух опор в парке "Швейцария". В нижней части пространства будет размещена только одна опора высотой 55 метров, что позволит избежать кронирования деревьев в будущем.



В качестве предпосылок строительства канатной дороги были отмечены трафик на дорогах, только одна станция метро в верхней части Нижнего Новгорода, а время в пути от станции метро "Заречная" до парка "Швейцария" на трамвае составляет 40 минут, тогда как на "канатке" это займёт только 15 минут.



Руководитель проекта компании "Национальные канатные дороги" Алексей Чудаев также добавил, что построить новую канатную дорогу дешевле, чем возвести новые автомобильные или железнодорожные дороги.



Что касается перспектив для туристического бизнеса, учредитель ассоциации "Нижегородская гильдия экскурсоводов" Александра Шарова отметила, что в 2012 году туроператоры не сразу оценили потенциал канатной дороги на Бор.



"Канатная дорога очень часто заменяет поезду по реке. С этой точки зрения новая канатная дорога великолепно расположена. Они (туристы - прим. ред.) посмотрели Волгу, но берега Оки еще более живописны", - сказала она.



При этом среди минусов Александра Шарова отметила, что канатная дорога расположена так, что в пешей доступности для туристов находится только парк "Швейцария" и аквапарк, а в Ленинском районе нет значимых достопримечательностей. Для туроператоров это означает дополнительные траты на аренду автобусов для перевозки гостей.



В свою очередь социолог Александр Прудник отметил, что общественное мнение примет новую канатную дорогу. Об этом говорит социологический опрос, проведённый в начале мая. Так, однозначно "за" строительство выступило 68% респондентов, а против - 21%.



Нижегородцы считают, что чаще всего канатная дорога будет использоваться для перемещения в верхнюю часть города, развлечения , поездок на работу или учебу и поездок в зону отдыха.



Среди преимуществ новой канатной дороги респонденты отмечают увлечение связанности двух частей города, уменьшение зависимость от пробок, придание особого колорита Нижнему Новгороду, экологичность.



81% респондентов также поддержали появление новой зоны отдыха в район станции канатной дороги.



В среднем нижегородцы ожидают, что проезд на канатной дороге будет стоить около 80 рублей. Отметим, что тариф будет устанавливаться правительством Нижегородской области.

Также в ходе круглого стола стало известно, что строительство канатной дороги планируется начать в феврале 2024 года.