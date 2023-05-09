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Спорт

Эдуард Занковец вошел в тренерский штаб нижегородского ХК "Торпедо"

22 мая 2023 10:42  [1] Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Эдуард Занковец вошел в тренерский штаб нижегородского ХК "Торпедо". Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Согласно информации, Эдуард Занковец имеет почти двадцатилетний опыт работы тренером. Ранее он работал в "Авангарде" и СКА, а также руководил "Динамо Минск", "Барыс", "Слован", "Металлург" и другими хоккейными клубами.

В качестве ассистента главного тренера "Авангарда" доходил до финала Кубка Гагарина, с ХК "Барыс" из Казахстана выходил в полуфинал Восточной конференции КХЛ. 

В прошедшем сезоне руководил "Югрой" из Ханты-Мансийска, с которой выиграл регулярный чемпионат ВХЛ.

Напомним, в начале мая стало известно, что помощник главного тренера нижегородского ХК "Торпедо" Андрей Козырев возглавил "Северсталь". 

ХК "Торпедо" в прошедшем сезоне впервые с 2016 года прошел в 1/4 финала Западной конференции КХЛ, и выиграл в серии с московским "Динамо". Но в полуфинале проиграл питерскому СКА и завершил сезон.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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