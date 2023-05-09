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Аномальная жара ожидается в Нижегородской области 23-27 мая

22 мая 2023 19:02  [35] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аномальная жара ожидается в Нижегородской области 23-27 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, в Нижегородской области на этой неделе среднесуточная температура воздуха будет на 7-8°С выше климатической нормы, которая составляет +14, +15°С.

Нижегородцам в период жары рекомендуется избегать физических нагрузок, носить светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка, а также пить больше воды без сахара и газа.

Ранее сообщалось, что май 2023 года стал самым сухим месяцем XXI века.

Также напомним, что высокий класс пожароопасности лесов установился в большинстве районов Нижегородской области.

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Теги:
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