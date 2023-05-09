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Аномальная жара ожидается в Нижегородской области 23-27 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, в Нижегородской области на этой неделе среднесуточная температура воздуха будет на 7-8°С выше климатической нормы, которая составляет +14, +15°С.
Нижегородцам в период жары рекомендуется избегать физических нагрузок, носить светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка, а также пить больше воды без сахара и газа.
Ранее сообщалось, что май 2023 года стал самым сухим месяцем XXI века.
Также напомним, что высокий класс пожароопасности лесов установился в большинстве районов Нижегородской области.
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