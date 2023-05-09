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Политика

Глеб Никитин пригласил китайских партнеров принять участие в конференции ЦИПР-2023 в Нижнем Новгороде

23 мая 2023 11:35  [104] Политика
Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Губернатор Глеб Никитин пригласил китайских партнеров принять участие в конференции ЦИПР-2023 в Нижнем Новгороде. Об этом глава Нижегородской области сообщил в своем Telegram-канале.

Как рассказал Глеб Никитин, он выступил на пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума в Шанхае в составе делегации, которую возглавляет премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Губернатор подчеркнул, что регион рассчитывает на участие китайской стороны в конференции ЦИПР уже в этом году.

"Ведем и переговоры о совместном проведении выездной сессии ЦИПР осенью на территории Китая", - написал глава региона.

Кроме того, по словам Глеба Никитина, Нижний Новгород в 2024 году может стать одной из площадкой для проведения мероприятий по линии БРИКС. "Предварительное одобрение нашей заявки мы уже получили", - уточнил губернатор.

Напомним, что технологический фестиваль ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня. Это самое представительное деловое мероприятие, входящее в пятёрку крупнейших в области цифровой экономики в России. В 2022 году в конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Теги:
Глеб Никитин ЦИПР
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