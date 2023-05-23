Фото:
Движение троллейбусов по путепроводу через улицу Кузбасскую будет возобновлено 24 мая. Об этом сообщается в соцсетях новой маршрутной сети Нижегородской агломерации.
Согласно информации, с завтрашнего дня автобусы №10 и №25 возобновят работу по прежним маршрутам.
Напомним, капремонт путепровода через улицу Кузбасскую на 4-м километре Московского шоссе стартовал 16 мая.
Движение троллейбусов по виадуку было приостановлено для переустройства контактной сети.
Ранее сообщалось, что троллейбусный маршрут №13 в Нижнем Новгороде возобновит работу 1 июня.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+