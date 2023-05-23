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Общество

Движение троллейбусов по путепроводу через улицу Кузбасскую будет возобновлено 24 мая

23 мая 2023 19:17  [81] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение троллейбусов по путепроводу через улицу Кузбасскую будет возобновлено 24 мая. Об этом сообщается в соцсетях новой маршрутной сети Нижегородской агломерации.

Согласно информации, с завтрашнего дня автобусы №10 и №25 возобновят работу по прежним маршрутам.

Напомним, капремонт путепровода через улицу Кузбасскую на 4-м километре Московского шоссе стартовал 16 мая.

Движение троллейбусов по виадуку было приостановлено для переустройства контактной сети.

Ранее сообщалось, что троллейбусный маршрут №13 в Нижнем Новгороде возобновит работу 1 июня.

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Теги:
Общественный транспорт
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