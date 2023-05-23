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Более 345 тысяч нижегородцев уже проголосовали за территории для благоустройства в 2024 году по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Напомним, голосование стартовало 15 апреля на сайте: https://golosza.ru/. Оно продлится до 31 мая.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, голосование позволяет определить то, что наиболее важно для людей и должно улучшаться в первую очередь, а активность жителей гарантирует, что благоустроенная территория будет пользоваться спросом.
Активнее всего в Нижегородской области в голосовании принимают участие жители Выксы, Семенова и Ардатова.
В Нижнем Новгороде лидерами по отданным голосам являются Сормовский и Приокский районы.
Ранее сообщалось, что почти 560 проектов заявлены к реализации в 2023 году в Нижегородской области по проекту "Вам решать!", из них около 80 - в Нижнем Новгороде.
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