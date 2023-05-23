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Общество

Шесть случаев заболевания корью зарегистрировано в Нижегородской области

26 мая 2023 11:44  [85] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Шесть случаев заболевания корью зарегистрировано в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, три из этих случаев - завозные.

Отмечается, что контактировавшие с больными для исключения заражения были вакцинированы. Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия.

Напомним, первого больного корью выявили в Нижегородской области в начале апреля. После этого в регионе был введён "красный" уровень готовности по заболеванию. С 1 апреля медорганизации переведены на специальный режим работы: в лечебных учреждениях усиливается контроль за ношением масок, вводится особый контроль за посещением родственниками отделений реанимации и интенсивной терапии.

Всем иностранным гражданам, приезжающим на работу в Нижегородскую область, необходима обязательная вакцинация от кори. Эта мера будет действовать как минимум до конца 2023 года. 

СПРАВКА:

Корь – высоко контагиозная инфекция, передающаяся от больного человека к здоровому человеку воздушно-капельным путём. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

Если у вас нет противокоревого иммунитета, то вероятность заболеть после встречи с человеком, болеющим корью, равняется почти 100%. Препаратов для специфического лечения кори не разработано. При этом её почти полностью можно предотвратить с помощью вакцинации в раннем возрасте. Для создания коллективного иммунитета необходим охват двухэтапной вакцинацией 95% детей.

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Теги:
Здравоохранение корь Медицина и здоровье
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