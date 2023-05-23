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Общество

Уже 27% металлоконструкций смонтировали на стройплощадке арены в Нижнем Новгороде

26 мая 2023 15:31  [40] Общество

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Уже 27% металлоконструкций смонтировали на стройплощадке арены в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Согласно информации, работы по монтажу ведут восемь стационарных кранов.

Как рассказал руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, подрядчик смонтировал более 5 тысяч металлоконструкций. Около тысячи тонн поставлено на площадку для монтажа.

Также на стройплощадке идет кладка стен внутренних помещений, устройство плит-перекрытий и монтаж металлоконструкций каркаса арены. 

Планируется, что монтаж металлоконструкций завершится в 2023 году.

Сейчас на площадке работают более 540 человек и задействовано 30 единиц техники. 

Напомним, работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года. Арена будет вмещать 12,5 тысяч болельщиков.

В ноябре было завершено обустройство свайного поля, а в феврале на стройплощадке завершилась заливка фундаментной плиты.

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Теги:
Спорт Строительство Хоккей
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