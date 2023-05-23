Эксперт-мониторинг событий с 20 по 26 мая 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Россия-Китай, новый уровень взаимодействия

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин считает, что итоги визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Китай по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина свидетельствуют, что торгово-экономические связи между двумя странами выходят на принципиально новый уровень в соответствии с поручениями глав двух стран: развивать восемь основных направлений сотрудничества. В первую очередь это касается сотрудничества в сфере добычи и глубокой переработки нефти, и газа, где китайские инвестиции и поставки оборудования, компенсируя санкционные ограничения, сочетаются с российскими технологиями и логистикой.

Мишустин особо выделил необходимость расширить совместные НИР и конструкторские работы как основы технологической самодостаточности и экономической независимости. Знаком нового уровня детализации партнёрства стало выступление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который в рамках Российско-Китайского бизнес-форума в Шанхае представил потенциал региона сразу после выступления председателя правительства РФ.

Знаковость в том, что диалог вошёл в регистр конкретных, достаточно проработанных проектные заделов, которые могут быть предложены китайским деловым партнёрам. А Нижегородская область в этом отношении показательный случай: здесь есть машиностроение, металлообработка, IT-проекты, которые могут быть интересны для совместного развития.

Новое в практике российско-китайских отношений - это вовлеченность российских регионов в прямые связи с провинциями КНР, в первую очередь, на уровне малого и среднего предпринимательства. Это важный вектор сотрудничества, который может стать драйвером российско-китайского межрегионального экономического развития.

Период ковида и ситуация "осадных" западных ограничений показали высокий приспособительный потенциал малого и среднего бизнеса, как в России, так и в Китае. Для российской стороны важно понимать, что в КНР создана специфическая система социального кредита (ССК), обеспечивающая прозрачность финансово-хозяйственной деятельности предприятий для государственного контроля.

На этапе разработки в 1990-х гг. она была предназначена для наблюдения за состоянием кредитоспособности участников экономических отношений по образцу американской модели финансового скоринга FICO. Но к 2002 г. стало видно, что особенность китайской системы в том, что она должна была оценивать не только платёжеспособность, но и более широкие финансово-экономические аспекты деятельности хозяйствующего субъекта (качество, безопасность товаров и услуг и пр.). А к 2007 г. ССК стал рассматриваться и в качестве меры социального контроля поведения населения в интересах государственной безопасности и стабильности.

Интегрированный в структуру ССК ПО-блок "чёрных" списков, практики списания баллов (наказание) по принципу "нарушение в одной области влечёт впоследствии ограничения повсеместно" создаёт вызов праву человека на тайну частной жизни. Кроме того, особенность китайский системы регулирования публичной деловой активности граждан в том, что всё происходит внутри "Великой Китайской файрволл", которая у России отсутствует. Поэтому прямое "копирование" китайской системы государственного регулирования бизнеса на российскую ситуацию вряд ли допустимо. Старая прозападная привычка копировать "международный опыт" здесь совершенно не подходит. Предстоит более тонкая работа по координации нашей отечественной модели ФНС и китайской ССК.

Федеральная тема - Совершенствование системы высшего образования

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им.Н.И. Лобачевского, к.и.н. Александр Сорокин отмечает, что 12 мая Президент России Владимир Путин подписал указ "О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования". В соответствии с ним в 2023/24 и 2025/26 учебных годах пройдет пилотный проект по изменению уровней профессионального образования. В частности, пилотный проект будет предусматривать установление двух уровней высшего образования - базового высшего и специализированного высшего, а также установление одного уровня профессионального образования - аспирантура.

В рамках пилотного проекта на уровне специализированного высшего образования должны быть реализованы программы магистратуры, ординатуры и ассисентуры-стажировки. Указом устанавливается, что в рамках этого пилотного проекта срок освоения программ базового высшего образования должен составить от 4 до 6 лет, магистратуры специализированного высшего образования - от года до 3 лет в зависимости от направления подготовки, специальностей или профиля подготовки, либо от конкретной квалификации отраслей экономики и социальной сферы.

В соответствии с этим указом подготовлен проект Постановления Правительства РФ "О проведении пилотного проекта по изменению системы уровней профессионального образования в 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 учебных годах". Примечательно, что по новым нормативным актам магистратура становится двух типов: академической и профессиональной. Первая будет соответствовать приоритетам научного развития и финансироваться за счет бюджета, а вторая - преимущественно за счет работодателей. При этом будет произведено ужесточение правил приема, что должно обеспечить качественную подготовку специалистов.

Напомним, что ранее в ходе очередного послания Федеральному Собранию РФ Президент Владимир Путин особо акцентировал внимание на системе высшего образования в государстве и предстоящих в связи с современными вызовами изменениях. Также была поставлена задача "серьёзно повысить качество школьных, вузовских учебных курсов, по гуманитарным наукам прежде всего, – истории, обществознанию, литературе, географии, – чтобы молодёжь могла как можно больше узнать о России, её великом прошлом, о нашей культуре и традициях".

Также добавим, что по поручению Президента параллельно готовятся создание науковедческих центров в целях изучения истории науки и научно-технологического развития; меры по интеграции учреждений новых регионов РФ в систему науки и высшего образования и создание единых подходов к формированию кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования.

Констатируем в заключение, что перемены в системе высшего образования обусловлены рядом факторов. Во-первых, это накопившаяся практика реализации образовательных программ на различном уровне, которая доказывает формальность подхода с жесткой регламентацией сроков в обучения в бакалавриате (4 года) и магистратуре (2 года). Очевидно, что на разных направлениях подготовки они могут и должны варьироваться.

Во-вторых, это необходимость подготовки по одним и тем же направлениям как специалистов фундаментального профиля, так и прикладников, иначе говоря - удовлетворение спроса конкретных работодателей. В-третьих, это политическое решение по строительству национальной системы образования, предлагающей как понятные и принятые на международном уровне треки, так и советский и современный российский опыт, который долгое время отвергался в угоду политической конъюнктуре.

Региональная тема – Есть ли будущее у связки - "Пари НН" и Юран?

Эксперт "Минин-центра" Сергей Гуськов считает, что футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" каким- то спортивным чудом и стараниями нового тренера Сергея Николаевича Юрана, известного в футбольных кругах как "спасатель", сможет остаться в Премьер-Лиге. Свою задачу "кризисный менеджер" пока выполняет, но команда находится в глубоком цейтноте. Порассуждаем, что же будет дальше с этим тандемом.

В 53 года жизнь тренера если не начинается, то и не заканчивается. Может, Сергей Николаевич попробует себя в долгосрочной системной созидательной работе с нижегородским клубом? Огромный опыт игровой, тренерской работы, авторитет среди спортсменов, плюс творческий взгляд нападающего – тот симбиоз факторов, который сегодня необходим для личности, способной переломить грустную ситуацию для "Пари НН" в турнирной таблице. Опять же, поскольку удачно получилось с назначением в ХК "Торпедо" Игоря Ларионова, то на этой волне может и с Сергеем Юраном все сложится.

Известная проблема спорта любого уровня – финансирование. Оно у Клуба есть, но денег, как известно, много не бывает. И здесь возможны варианты с применением лотерейных розыгрышей, выпуском сертификатов, вещей с символикой, сувениров и так далее, с последующей транспарентной отчетностью.

Но самый главный нижегородский козырь - это лоббистские возможности одного из преданных болельщиков региона – Глеба Никитина.

Нижегородская агломерация с населением более двух миллионов и стадионом мирового уровня на почти 45 тысяч посадочных мест, с интеллигентной историей футбольного "боления" нуждается в искрометном и профессиональном зрелище, и каждый из нас может помочь команде, посещая матчи нашей команды.