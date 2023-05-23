Нижегородцы могут высказать мнение о концепции развития Парка им. 1 Мая Общество

Фото: ИРГСНО

Специалисты Института развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО) собирают мнения нижегородцев о концепции развития Парка им. 1 Мая.

Напомним, предварительную концепцию развития парка представили местным жителям 17 мая в ходе общественных обсуждений. На встречу пришли порядка 50 человек, которые внесли свои предложения и презентовали их остальным участникам.

Как подчеркнули в ИРГСНО, на встречу пришла только часть заинтересованных горожан и текущих резидентов парка. Поэтому планируется провести ещё несколько мероприятий, чтобы всесторонне обсудить предварительную концепцию и собрать объективную обратную связь.

Одним из таких мероприятий станет онлайн-анкетирование для оценки предварительной концепции комплексного развития и благоустройства парка 1 Мая в Канавинском районе. Участники опроса могут высказать своё мнение, заполнив онлайн-форму (требуется регистрация на платформе Яндекс).

Материалы концепции также доступны на сайте ИРГСНО.

В концепции отмечается ряд инфраструктурных проблем парка: изношенное мощение, отсутствие единого архитектурного облика, подтопление территории, некорректная навигация и другое.

ИГРСНО предлагает разделить парк на историческую и рекреационную зоны, которые будут объединены выставочным маршрутом. В исторической зоне будет создана планировка, отсылающая к Всероссийской выставке, функциональное ядро с павильонами и основными парковыми сервисами.

В природной зоне появятся спортивные и детские площадки. Здесь будет создано дополнительное озеленение, в частности, влаголюбивые растения в зоне подтопления.

Ранее сообщалось, что внебюджетные средства могут привлечь для благоустройства парка 1 мая в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что парк Кулибина в Нижнем Новгороде будет благоустроен за 123,3 млн рублей.