Свет и ГВС частично отключат в четырёх районах Нижнего Новгорода 29 мая Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 29 мая в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Ленинском районе будет отключено горячее водоснабжение ряда многоквартирных домов и социально значимых объектов. В частности, с 9:00 до 17:00 горячей воды не будет на площади Комсомольской в домах № 2/1, 2, 3, 10/1,14/1, 6/1, а также на улице Даргомыжского в домах № 3, 5, 7. Кроме того, отключения произойдут в детских садах № 430 и 453, в школе №62, больнице №7.

В Московском районе запланировано отключение электричества с 8:00 до 17:00 на ул. Куйбышева, 6 и ул. Шаляпина, 6.

В Нижегородском районе с 8:00 до 12:00 будут обесточены дома по следующим адресам: наб. Гребного канала, 6; ул.Огарева - полностью; ул. Чкалова, 202, 204-215.

С 9:00 до 18:00 электричества не будет на ул. Усилова, в домах № 5, 7, 8, 4, 1/2, 1/3.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 отключения света произойдут на ул. Агрономической в домах № 4-90 (чётная сторона), в Парниковом переулке в домах № 1-23а (нечётная сторона); на ул.Рыбинской в домах № 1-30, ул. Бориса Панина, в домах № 3, 5, 7, 7а, 3/1, 5к1, 5к2.