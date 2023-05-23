Кинофестиваль "КСТОКИНО" пройдёт в Кстовском районе 27-31 мая
Канатную дорогу через Оку начнут строить в феврале 2024 года
Предприниматели смогут пообщаться с лидерами цифровой отрасли на ЦИПР
Сбор заявок на Премию Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 мая 2023 10:15  [31] Почётный караул снова появится у Вечного огня в Дзержинске
29 мая 2023 10:04  [53] ГЖИ и ЦУР Нижегородской области составили рейтинг домоуправляющих компаний региона
29 мая 2023 09:29  [100] Свет и ГВС частично отключат в четырёх районах Нижнего Новгорода 29 мая
29 мая 2023 09:10  [158] Новый ЖК построят вблизи Сортировочного озера в Канавинском районе
28 мая 2023 13:48  [466] Выездной приём граждан правительством Нижегородской области состоится на Бору 22 июня
28 мая 2023 12:59  [397] Кинотеатры под открытым небом откроются в парках Нижнего Новгорода 2 июня
28 мая 2023 12:18  [373] Парковку для туристических автобусов возле Нижегородского кремля расширили в шесть раз
28 мая 2023 11:20  [407] Нижегородцы могут высказать мнение о концепции развития Парка им. 1 Мая
28 мая 2023 10:05  [363] Евгений Люлин: "Защита рубежей Родины всегда была почетным делом, требовавшим мужества и стойкости"
28 мая 2023 09:08  [367] Глеб Никитин: "Военнослужащие пограничных войск России продолжают славные традиции своих предков"
Общество

Свет и ГВС частично отключат в четырёх районах Нижнего Новгорода 29 мая

29 мая 2023 09:29  [100] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 29 мая в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Ленинском районе будет отключено горячее водоснабжение ряда многоквартирных домов и социально значимых объектов. В частности, с 9:00 до 17:00 горячей воды не будет на площади Комсомольской в домах № 2/1, 2, 3, 10/1,14/1, 6/1, а также на улице Даргомыжского в домах № 3, 5, 7. Кроме того, отключения произойдут в детских садах № 430 и 453, в школе №62, больнице №7.

В Московском районе запланировано отключение электричества с 8:00 до 17:00 на ул. Куйбышева, 6 и ул. Шаляпина, 6.

В Нижегородском районе с 8:00 до 12:00 будут обесточены дома по следующим адресам: наб. Гребного канала, 6; ул.Огарева - полностью; ул. Чкалова, 202, 204-215.

С 9:00 до 18:00 электричества не будет на ул. Усилова, в домах № 5, 7, 8, 4, 1/2, 1/3.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 отключения света произойдут на ул. Агрономической в домах № 4-90 (чётная сторона), в Парниковом переулке в домах № 1-23а (нечётная сторона); на ул.Рыбинской в домах № 1-30, ул. Бориса Панина, в домах № 3, 5, 7, 7а, 3/1, 5к1, 5к2.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph