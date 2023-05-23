Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет 3 июня в селе Большое Болдино Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет 3 июня в селе Большое Болдино. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, вход на все мероприятия свободный.

Праздник начнется в 8:30 в церкви Успения Божией Матери, где пройдет лития по Александру Пушкину, а в 9:00 в центральной усадьбе музея-заповедника состоится церемония возложения цветов к памятнику поэту. Затем запланирована презентация ежегодного поэтического сборника "Болдинское братство".

С 9:00 до 12:00 на территории парка можно будет увидеть живые картины усадебной жизни "На Пушкинском на дворе".

С 10:00 до 20:00 для всех желающих будет доступна экскурсия "Усадьба Пушкиных в Болдине", а с 10:00 до 15:00 в библиотеке им. А. С. Пушкина будет проходить экскурсия по выставке московского художника-иллюстратора Дарьи Кайрамбаевой "И пробуждается поэзия во мне".

С 11:00 до 16:00 будут работать костюмерная и тематические фотозоны. В 11:30 в Большеболдинской картинной галерее откроется выставка заслуженного художника России Сергея Алдушкина "Акварель".

В роще "Лучинник" с 10:00 будет проходить открытый литературный марафон "Поэзия родных просторов", а в 13:00 состоится торжественная церемония открытия LVII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.

Также в 10.00 в "Лучиннике" откроется "город мастеров" с мастер-классами, гастрономический фестиваль и ярмарка изделий мастеров народных промыслов и ремесел.

Здесь же в 15:00 выступят лауреат национальной премии "Имперская культура" - мужской фольклорный ансамбль "Муром" и вокальный ансамбль "Горница".

В Научно-культурном центре с 14:00 до 15:00 пройдет спектакль "Сказка о золотом петушке", а в 20:00 на площади у кинотеатра "Лира" выступит кавер-группа "Парк Гайдара".

Напомним, с 10 мая в музее-заповеднике А.С. Пушкина "Болдино" проводится реставрация.

Ранее сообщалось, что V Международный фестиваль искусств "Стрелка" пройдет в Нижнем Новгороде в начале июня.