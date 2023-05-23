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Культура и отдых

Яна Троянова рассказала о планируемых съемках фильма о нижегородской журналистке Ирине Славиной

30 мая 2023 15:54  [105] Культура и отдых

Звезда российского телесериала "Ольга" актриса Яна Троянова в интервью Юрию Дудю (признан иностранным агентом на территории РФ) рассказала, что исполнит роль нижегородской журналистки Ирины Славиной.

По словам Яны Трояновой, в марте 2022 года эту роль ей предложила режиссер Елизавета Стишова.

"Я понимаю, что это моя роль. Да, это я должна ее делать", - сказала актриса.

Однако съемки сорвались за день до выезда в Нижний Новгород. Сейчас продолжается поиск финансирования фильма. Возможно, картина будет снята во Франции, рассказала Троянова.

Напомним, главный редактор нижегородского интернет-ресурса KozaPress Ирина Славина 2 октября 2020 года совершила акт самосожжения около здания регионального управления МВД.

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Теги:
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