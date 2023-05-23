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Совет по качеству жизни появится в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, этот институт будет создан в рамках внедрения регионального социального стандарта, цель которого - улучшение качества жизни граждан.
Региональный социальный стандарт разработан Агентством стратегических инициатив и представляет собой комплекс управленческих практик и решений для повышения уровня качества и доступности услуг в социальной сфере.
Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, в регионе уже внедрено большинство положений стандарта.
Также АСИ и правительство Нижегородской области договорились о создании к концу 2023 года многофункционального центра организации людей с инвалидностью. Он будет выполнять роль "единого окна" для людей с ограниченными возможностями здоровья по наиболее важным для них жизненным ситуациям. Создание такого центра ожидается к концу 2023 года.
Директор дивизиона "Качество жизни" АСИ Александр Пироженко подчеркнул, что Нижегородская область является одним из регионов-лидеров, практики которого заимствуют в других регионах.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 13 место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов.
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