Рейтинг ДУКов Нижегородской области
Схемы движения троллейбусов № 3, 5, 10 и 25 изменятся до 10 июля
Летний режим работы парка "Швейцария"
Школу на 1600 мест построят в ЖК "Зенит"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
31 мая 2023 15:58  [3] Нижегородская область и компания Hyper будут сотрудничать в сфере развития инфраструктуры для электротранспорта
31 мая 2023 15:31  [67] Новый светофор установили в районе остановки "Парк 1 Мая" в Нижнем Новгороде
31 мая 2023 15:10  [114] Владислав Атмахов: ЛДПР проверила поликлиники и ФАПы России
31 мая 2023 14:55  [108] "Сад памяти" высадили в студгородке НГТУ им. Алексеева в Нижнем Новгороде
31 мая 2023 14:38  [108] Роскосмос запустит миссию на Луну в августе 2023 года
31 мая 2023 14:20  [99] Ливневки на Гребном канале в Нижнем Новгороде отремонтируют за 43,5 млн рублей
31 мая 2023 13:57  [117] ФАС оштрафовала Сбербанк на 600 тысяч рублей за ненадлежащую ТВ-рекламу
31 мая 2023 13:42  [135] Благоустройство общественных пространств в Ленинском районе Нижнего Новгорода выполнено на 50%
31 мая 2023 13:18  [115] Более 15 тысяч потребителей "Волгаэнергосбыта" воспользовались электронной квитанцией
31 мая 2023 13:06  [156] Туристический портал "Знакомьтесь, Нижний" представили на конференции "ЦИПР"
Общество

Новый светофор установили в районе остановки "Парк 1 Мая" в Нижнем Новгороде

31 мая 2023 15:31  [67] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новый светофор установили на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Октябрьской революции, в районе остановки "Парк 1 Мая". Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, установка светофора связана с высокой аварийностью данного участка.

Цикл светофорного регулирования составляет 55 секунд, из которых для движения транспорта выделено 32 секунд, для движения пешеходов - 23 секунд.

Отметим, что ранее на этом участке был установлен комплекс видеофиксакции нарушений ПДД.

Ранее сообщалось, что схему движения транспорта изменят на нескольких перекрестках Нижнего Новгорода в 2023 году.

Также напомним, что светофоры с голосовым озвучиванием названий улиц появятся в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph