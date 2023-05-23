Новый светофор установили в районе остановки "Парк 1 Мая" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новый светофор установили на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Октябрьской революции, в районе остановки "Парк 1 Мая". Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, установка светофора связана с высокой аварийностью данного участка.

Цикл светофорного регулирования составляет 55 секунд, из которых для движения транспорта выделено 32 секунд, для движения пешеходов - 23 секунд.

Отметим, что ранее на этом участке был установлен комплекс видеофиксакции нарушений ПДД.

Ранее сообщалось, что схему движения транспорта изменят на нескольких перекрестках Нижнего Новгорода в 2023 году.

Также напомним, что светофоры с голосовым озвучиванием названий улиц появятся в Нижнем Новгороде.