Новый светофор установили в районе остановки "Парк 1 Мая" в Нижнем Новгороде

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Новый светофор установили на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Октябрьской революции, в районе остановки "Парк 1 Мая". Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, установка светофора связана с высокой аварийностью данного участка.
Цикл светофорного регулирования составляет 55 секунд, из которых для движения транспорта выделено 32 секунд, для движения пешеходов - 23 секунд.
Отметим, что ранее на этом участке был установлен комплекс видеофиксакции нарушений ПДД.
Ранее сообщалось, что схему движения транспорта изменят на нескольких перекрестках Нижнего Новгорода в 2023 году.
Также напомним, что светофоры с голосовым озвучиванием названий улиц появятся в Нижнем Новгороде.
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