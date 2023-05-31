Фестиваль "Гастрономическая Рождественская" вернется в Нижний Новгород 3 июня Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

Фестиваль "Гастрономическая Рождественская" вернется в Нижний Новгород 3 июня. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Мероприятия будут проходить каждую субботу лета с 12:00 до 22:00. Вход свободный.

В этом году территория фестиваля охватит участок от улицы Широкой до площади Благовещенской, включая сквер на площади Маркина. Расширится и список участников: в нем примут участие рестораны и бары со всего города.

Фестиваль будет разделен на три смысловые зоны. На участке от улицы Широкой до площади Маркина разместят расширенные летние веранды, корнеры ресторанов. Здесь же будет проходить музыкальная программа, кулинарные мастер-классы и многое другие.

На площади Маркина расположится зона фудтраков и ярмарка фермерских и ремесленных товаров.

Зона от площади Маркина до площади Благовещенской - прогулочная. 3 июня здесь можно будет встретить художника-шаржиста и портретиста, посмотреть на "живые" статуи, послушать уличных музыкантов, принять участие в экскурсиях.

Отметим, что с 3 июня по 27 августа каждые выходные с полуночи в ночь с пятницы на субботу и до 05:00 утра воскресенья для транспорта будет закрыт участок улицы Рождественской от площади Маркина до улицы Широкой, от площади Маркина до площади Благовещенской.

Напомним, в апреле была анонсирована программа "Столицы закатов" в "Ракушке" Александровского сада. 10 июня здесь выступит группа "Моя Мишель".

Также в нашем материале можно узнать о том, какие массовые мероприятия пройдут в Нижнем Новгороде этим летом.