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Политика

Дмитрий Сивохин покидает должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода

05 июня 2023 13:03  [101] Политика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дмитрий Сивохин покидает должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, Дмитрий Сивохин покидает этот пост по семейным обстоятельствам, а последним рабочим днем для него станет 6 июня.

Юрий Шалабаев отметил, что Дмитрий Сивохин продолжит работу в администрации Нижнего Новгорода в качестве советника.

 "Дмитрий Геннадьевич, безусловно, профессионал в сфере городского хозяйства. Его знания и опыт, полученные на муниципальной службе в должности главы одного из крупнейших промышленных районов города, а в течение последних трех лет - в статусе заместителя, были востребованы в режиме 24/7", - написал глава города.

Напомним, Дмитрий Сивохин стал первым замглавы Нижнего Новгорода в июне 2020 года.

До этого он работал заместителем главы администрации города и курировал вопросы ЖКХ и благоустройства.

СПРАВКА:

Дмитрий Сивохин родился в октябре 1976 года в городе Горьком. В 2000 году окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности "менеджмент". Работал в коммерческих компаниях, а в июле 2014 года был назначен первым заместителем главы администрации Приокского района, в марте 2016 года – возглавил администрацию Сормовского района.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода
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