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Дмитрий Сивохин покидает должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, Дмитрий Сивохин покидает этот пост по семейным обстоятельствам, а последним рабочим днем для него станет 6 июня.
Юрий Шалабаев отметил, что Дмитрий Сивохин продолжит работу в администрации Нижнего Новгорода в качестве советника.
"Дмитрий Геннадьевич, безусловно, профессионал в сфере городского хозяйства. Его знания и опыт, полученные на муниципальной службе в должности главы одного из крупнейших промышленных районов города, а в течение последних трех лет - в статусе заместителя, были востребованы в режиме 24/7", - написал глава города.
Напомним, Дмитрий Сивохин стал первым замглавы Нижнего Новгорода в июне 2020 года.
До этого он работал заместителем главы администрации города и курировал вопросы ЖКХ и благоустройства.
СПРАВКА:
Дмитрий Сивохин родился в октябре 1976 года в городе Горьком. В 2000 году окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности "менеджмент". Работал в коммерческих компаниях, а в июле 2014 года был назначен первым заместителем главы администрации Приокского района, в марте 2016 года – возглавил администрацию Сормовского района.
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