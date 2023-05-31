Дмитрий Сивохин покидает должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Политика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дмитрий Сивохин покидает должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, Дмитрий Сивохин покидает этот пост по семейным обстоятельствам, а последним рабочим днем для него станет 6 июня.

Юрий Шалабаев отметил, что Дмитрий Сивохин продолжит работу в администрации Нижнего Новгорода в качестве советника.

"Дмитрий Геннадьевич, безусловно, профессионал в сфере городского хозяйства. Его знания и опыт, полученные на муниципальной службе в должности главы одного из крупнейших промышленных районов города, а в течение последних трех лет - в статусе заместителя, были востребованы в режиме 24/7", - написал глава города.

Напомним, Дмитрий Сивохин стал первым замглавы Нижнего Новгорода в июне 2020 года.

До этого он работал заместителем главы администрации города и курировал вопросы ЖКХ и благоустройства.

СПРАВКА:

Дмитрий Сивохин родился в октябре 1976 года в городе Горьком. В 2000 году окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности "менеджмент". Работал в коммерческих компаниях, а в июле 2014 года был назначен первым заместителем главы администрации Приокского района, в марте 2016 года – возглавил администрацию Сормовского района.