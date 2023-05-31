Денежные сертификаты на покупку вещей для новорожденных предлагается ввести в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты фракции ЛДПР внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект о денежных сертификатах на покупку предметов первой необходимости для малоимущих семей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Согласно информации, сумму каждый год определять правительство. На эти средства можно будет купить, например, одежду, кроватку, коляску и другие необходимые предметы.

Получить сертификат смогут семьи, среднедушевой доход которых за последние 12 месяцев до подачи заявления не превысит двух прожиточных минимумов в регионе.

Ранее сообщалось, что родители почти 40 тысяч детей в Нижегородской области получили единое пособие с начала года.

Также напомним, с 1 февраля в России проиндексирован размер материнского капитала: на первого ребёнка он вырос с 524,5 тыс. до 586,9 тыс. рублей, а на второго и последующих детей (если не получали на первого ребёнка) – с 693,1 тыс. до 775,6 тыс. рублей. Кроме того, программу маткапитала продлили до конца 2026 года.