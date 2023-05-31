Электросамокаты запретили в парке "Швейцария"
Канатную дорогу через Оку начнут строить в феврале 2024 года
Рейтинг ДУКов Нижегородской области
"Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 июня 2023 16:50  [21] Инклюзивный офис для трудоустройства людей с инвалидностью появится в Нижегородской области
05 июня 2023 16:48  [21] Нижегородские "Поезда здоровья" совершили уже 100 выездов с начала 2023 года
05 июня 2023 16:08  [95] Полицейских, задержавших подозреваемого в покушении на Захара Прилепина, наградили в Семеновском районе
05 июня 2023 16:02  [93] Информационный проект "Газ в каждый дом" запустили в России
05 июня 2023 15:59  [91] Штабы "Волонтеров гостеприимства" появятся в каждом муниципалитете Нижегородской области
05 июня 2023 15:53  [124] Летом в Нижнем Новгороде по муниципальной программе будет трудоустроено 304 подростка
05 июня 2023 15:44  [85] Нижегородская область присоединилась к ежегодной всероссийской акции "Декламируй"
05 июня 2023 15:40  [105] Еще один центр для оказания помощи участникам СВО и их семьям открылся в Ленинском районе Нижнего Новгорода
05 июня 2023 15:30  [103] Денежные сертификаты на покупку вещей для новорожденных предлагается ввести в России
05 июня 2023 15:12  [113] "Единая Россия" и фонд "Наша Правда" передали в зону СВО крупную партию спецтехники
Общество

Денежные сертификаты на покупку вещей для новорожденных предлагается ввести в России

05 июня 2023 15:30  [103] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты фракции ЛДПР внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект о денежных сертификатах на покупку предметов первой необходимости для малоимущих семей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Согласно информации, сумму каждый год определять правительство. На эти средства можно будет купить, например, одежду, кроватку, коляску и другие необходимые предметы.

Получить сертификат смогут семьи, среднедушевой доход которых за последние 12 месяцев до подачи заявления не превысит двух прожиточных минимумов в регионе. 

Ранее сообщалось, что родители почти 40 тысяч детей в Нижегородской области получили единое пособие с начала года.

Также напомним, с 1 февраля в России проиндексирован размер материнского капитала: на первого ребёнка он вырос с 524,5 тыс. до 586,9 тыс. рублей, а на второго и последующих детей (если не получали на первого ребёнка) – с 693,1 тыс. до 775,6 тыс. рублей. Кроме того, программу маткапитала продлили до конца 2026 года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Семья Социальные выплаты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph