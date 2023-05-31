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Общество

Медик рассказал о порядке действий при отравлении метиловым спиртом

06 июня 2023 11:48  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нарколог и психиатр Алексей Казанцев в интервью телеканалу "360" рассказал об опасности метилового спирта.

По его словам, метанол не имеет цвета, вкуса и запаха, поэтому внешне его нельзя отличить от этилового спирта.

С особым подозрением стоит относиться к разливному алкоголю, отметил специалист.

"Метанол страшен именно тем, что его не выявить ни на вкус, ни внешне. Однако даже малые дозы, от 30 до 50 миллилитров, могут привести к атрофии зрительного нерва, к коме, и все может закончиться летальным исходом", — сказал Алексей Казанцев.

Шансы спасти отравившегося человека зависят от количества выпитого и того, как быстро пострадавшему вызовут скорую помощь.

Нарколог отметил, что метанол начинает действовать через достаточно большое количество времени. При учащенном сердцебиение, головокружении, падении давления и тошноте после употреблении алкоголя необходимо немедленно вызывать скорую помощь.

Помогать пострадавшему до прибытия медиков категорически нельзя. При возможности отравившемуся нужно промыть желудок.

"Если человек отравился метиловым спиртом, единственный антидот — этиловый спирт. Но вы же точно не знаете, чем именно человек отравился и что в другой бутылке не будет такого же или другого суррогата. Поэтому лучше максимально ускорить прибытие специалистов" — подчеркнул медик.

Напомним, в Нижегородской области уже два человека погибли после употребления суррогатного алкоголя.

Ранее сообщалось, что полиция изъяла в Нижегородской области партию опасного сидра. Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления суррогатным алкоголем.

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Теги:
Алкоголь Медицина и здоровье
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