Еще одна группа добровольцев из Нижегородской области отправилась в учебный центр для подготовки к СВО Общество

Фото: Дом народного единства

Еще одна группа добровольцев из Нижегородской области отправилась в учебный центр для подготовки к СВО. Об этом сообщили в Доме народного единства.

Согласно информации, доставку в учебный центр и обеспечение дополнительной экипировкой организовал Координационный центр, действующий на базе Дома народного единства.

На службу нижегородцев проводили родные, друзья, представители муниципальных органов власти.

Как рассказывают добровольцы, в армию они пошли для защиты Родины, близких и помощи друзьям, уже находящихся в зоне специальной военной операции.

Перед отправкой на учебные полигоны будущие военнослужащие прошли медкомиссию, инструктаж, заключили контракты. Каждый получил "рюкзак губернатора", в котором вещи первой необходимости и дополнительное тактическое снаряжение.

Ранее сообщалось, что около 2,2 млрд рублей было выделено на поддержку военных в Нижегородской области в 2022 году.