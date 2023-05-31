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Еще одна группа добровольцев из Нижегородской области отправилась в учебный центр для подготовки к СВО. Об этом сообщили в Доме народного единства.
Согласно информации, доставку в учебный центр и обеспечение дополнительной экипировкой организовал Координационный центр, действующий на базе Дома народного единства.
На службу нижегородцев проводили родные, друзья, представители муниципальных органов власти.
Как рассказывают добровольцы, в армию они пошли для защиты Родины, близких и помощи друзьям, уже находящихся в зоне специальной военной операции.
Перед отправкой на учебные полигоны будущие военнослужащие прошли медкомиссию, инструктаж, заключили контракты. Каждый получил "рюкзак губернатора", в котором вещи первой необходимости и дополнительное тактическое снаряжение.
Ранее сообщалось, что около 2,2 млрд рублей было выделено на поддержку военных в Нижегородской области в 2022 году.
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