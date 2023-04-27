Около 2,2 млрд рублей было выделено на поддержку военных в Нижегородской области в 2022 году Общество

Фото: с сайта kremlin.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о поддержке военных в регионе.

Глава региона отметил, что в Нижегородской области семьям военных предоставляются регулярные денежные выплаты.

Также действует уникальная мера поддержки - социальный военный контракт, на финансирование которого только в 2022 году было выделено 463 млн рублей.

Кроме того, в регионе выплачивается 1 млн рублей раненым солдатам, 2 млн рублей - семьям погибших.

Ведется постоянное снабжение военнослужащих и мобилизованных всем необходимым.

"Я лично сам выезжал не только в Нижегородской области, в Мулино и Кстово, но и в другие регионы, в места базирования и обучения, смотрел, как обеспечение осуществляется, чего не хватает. Условия нормальные. Чего там не хватало – мы все это обеспечили", - рассказал Глеб Никитин.

Всего на поддержку военных в Нижегородской области в прошедшем году было направлено 2,2 млрд рублей.

"Я считаю, что это святые затраты, которые нужно было осуществлять. На самом деле, это работа, которая осуществляется по зову сердца. То есть тут не надо себя заставлять или каким-то образом мобилизовывать", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область в рамках акции "Танк победы" передала бронемашину "Тигр" в зону СВО.