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Движение по улице Акимова в Нижнем Новгороде возобновили на сутки раньше срока. Об этом сообщили в АО "Теплоэнерго".
Согласно информации, на этом участке были досрочно завершены работы по переврезке трубопроводов под дорожным полотном.
Напомним, Теплоэнерго" заменит почти километр магистральных трубопроводов по улице Сергея Акимова. Первый этап работ начался в апреле.
Такие масштабные работы на данном участке проводятся впервые с момента строительства данной теплосети в 1989 году.
В июле 2022 года были отремонтированы магистральные теплосети под Бурнаковским виадуком.
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