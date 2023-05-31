Движение по улице Акимова в Нижнем Новгороде возобновили на сутки раньше срока Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

Движение по улице Акимова в Нижнем Новгороде возобновили на сутки раньше срока. Об этом сообщили в АО "Теплоэнерго".

Согласно информации, на этом участке были досрочно завершены работы по переврезке трубопроводов под дорожным полотном.

Напомним, Теплоэнерго" заменит почти километр магистральных трубопроводов по улице Сергея Акимова. Первый этап работ начался в апреле.

Такие масштабные работы на данном участке проводятся впервые с момента строительства данной теплосети в 1989 году.

В июле 2022 года были отремонтированы магистральные теплосети под Бурнаковским виадуком.