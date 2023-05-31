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Спорт

Алексей Исаков назначен главным тренером нижегородского МХК "Чайка"

07 июня 2023 12:30  [74] Спорт

Фото: пресс-служба МХК "Чайка"

Алексей Исаков назначен главным тренером нижегородского МХК "Чайка". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Согласно информации, 47-летний специалист имеет уже 12-летний опыт работы в Высшей хоккейной лиге.

Так, во время работы тренера в "Рубине" из Тюмени клуб в 2019 году вышел в финал плей-ооф, а в 2021 году взял "бронзу".

Последние два года Алексей Исаков работал в тренерском штабе "Зауралья" из Кургана. 

Напомним, в прошедшем сезоне нижегородский молодежный хоккейный клуб "Чайка" завоевал Кубок Харламова. В шестом матче финальной серии плей-офф, прошедшем 25 апреля, подопечные Николая Воеводина переиграли в овертайме "Омских Ястребов" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Егор Виноградов.

В мае стало известно, что главный тренер нижегородского МХК "Чайка" Николай Воеводин возглавил ХК "СКА-Нева".

Ранее сообщалось, что Эдуард Занковец вошел в тренерский штаб нижегородского ХК "Торпедо".

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Теги:
Хоккей
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