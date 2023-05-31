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Бизнес

Земельные участки под 10 инвестпроектов стоимостью более 7,4 млрд рублей выделены в Нижегородской области

07 июня 2023 18:01  [96] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Земельные участки под 10 инвестпроектов стоимостью более 7,4 млрд рублей выделены в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов, на новых объектах будет создано более 700 новых рабочих мест.

В Нижнем Новгороде под инвестпроекты выделены два участка. Так, на улице Ванеева ООО СЗ "Богарт Бор" на участке площадью 8 393 кв. м планирует построить центр игровых видос спорта. Реализация проекта займет 74 месяца, объем инвестиций - 160 млн рублей. ООО "Норма сервис" на участке площадью 22 210 кв. м по улице Левинка построит предприятие по производству металлических конструкций. Объем инвестиций составит 279,7 млн рублей, срок реализации - 44 месяца.

Также одобрен участок под здание для производства химической продукции бытового назначения в Дзержинске, строительством которого займется компания "Синергетик". В проект будет вложено 120 млн рублей.

ООО "Лига" планирует реализовать проект по созданию производства металлоконструкций и пожарных гидрантов в Павловском районе за 380 млн рублей.

В Вознесенском районе ООО "Возвуден" построит производство деревянных игрушек. На эти цели будет направлено 300 млн рублей.

Напомним, на заседании совета по земельным отношениям также было одобрено выделение участка под школу для одаренных детей на Бору.

Кроме того, совет одобрил выделение участка для восстановления ценного объекта исторической среды на улице Большой Печерской, рядом с Домом Чардымова.

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Теги:
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