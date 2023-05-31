Более 20 сотрудников социальной службы наградили в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Коллегия министерства социальной политики Нижегородской области прошла 7 июня на площадке технопарка "Анкудиновка". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В своем приветственном слове замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев отметил, что сейчас различными мерами социальной поддержки пользуется каждый третий нижегородец.

"Социальная защита приходит на помощь человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, в любом возрасте – от рождения и до окончания жизненного пути. В этой системе работают люди с большим сердцем, те, кто по-настоящему любит свою Родину. Вы с честью и достоинством выполняете свои задачи, окружающие понимают и ценят это. Искренне поздравляю с праздником и благодарю за ваш труд!" – обратился он к участникам мероприятия.

В ходе коллегии более 20 сотрудников социальной службы региона получили награды за высокие профессиональные достижения: почетные грамоты Министерства труда и социальной защиты России, благодарности и почетные дипломы губернатора Нижегородской области, а также благодарственные письма правительства и Законодательного собрания Нижегородской области.

Кроме того, на коллегии были отмечены проекты еще 14 специалистов, ставших победителями регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.

Министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых представил доклад об итогах деятельности ведомства в 2022 году и планах работы на 2023 год.

Так, в прошлом году особенным направлением работы министерства стала поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Сейчас в регионе действует военный социальный контракт, выплаты семьям погибших и раненых, начал работу Фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества".

С 2022 года Нижегородская область приняла более 4 тысяч вынужденных переселенцев, в том числе более тысячи детей. Для них предусмотрен ряд выплат, организация питания и проживания. Всего на эти цели было выделено более 1 млрд рублей.

Около 4,8 млрд рублей в рамках нацпроекта "Демография" было направлено на финансовую поддержку семей детьми. Также средства выделяются на повышение качества жизни пенсионеров.

Особое внимание уделяется многодетным семьях. В регионе продолжает увеличиваться доля третьих и последующих детей до 23,7% от общего числа родившихся. За последние 10 лет количество многодетных семей в Нижегородской области выросло вдвое – с 14 тысяч до 28,5 тысячи.

В Нижегородской области были введены новые категории граждан – "дети военного времени", "дети-сироты военного времени" и "несовершеннолетние, принимавшие участие в восстановлении народного хозяйства в период с 1946 года по 1950 год". Эти жители региона, так же как и ветераны Великой Отечественной войны, являются получателями "Карты Победы".

Также Игорь Седых отметил, что в социальной сфере постепенно внедряются процессы цифровизации. Сегодня в Нижегородской области в электронный вид переведено предоставление 18 мер социальной поддержки, к концу года их будет уже 42.

Ранее сообщалось, что Совет по качеству жизни появится в Нижегородской области.