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Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в деревне Рогово Навашинского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, на строительство объекта в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" из федерального бюджета было выделено около 12 млн рублей.
Как рассказала главный врач Навашинской ЦРБ Светлана Тарасова, в ФАП было закуплено новое медицинское оборудование, в том числе электрокардиограф, тонометр внутриглазного давления и аппарат искусственной вентиляции легких.
Новое учреждение будет обслуживать более 160 жителей деревень Рогово и Степурино.
Ранее сообщалось, что новый офис врача общей практики открылся в Гнилицах Автозаводского района.
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