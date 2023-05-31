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Общество

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в деревне Рогово Навашинского района

08 июня 2023 13:39  [38] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в деревне Рогово Навашинского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на строительство объекта в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" из федерального бюджета было выделено около 12 млн рублей.

Как рассказала главный врач Навашинской ЦРБ Светлана Тарасова, в ФАП было закуплено новое медицинское оборудование, в том числе электрокардиограф, тонометр внутриглазного давления и аппарат искусственной вентиляции легких.

Новое учреждение будет обслуживать более 160 жителей деревень Рогово и Степурино. 

Ранее сообщалось, что новый офис врача общей практики открылся в Гнилицах Автозаводского района.

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Теги:
Здравоохранение Навашинский городской округ
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