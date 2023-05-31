Фестиваль "Музыка балконов" начнется в Нижнем Новгороде 10 июня Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фестиваль "Музыка балконов" начнется в Нижнем Новгороде 10 июня. Об этом сообщают организаторы - министерство культуры Нижегородской области совместно с Нижегородским хоровым колледжем имени Л.К. Сивухина.

Согласно информации, в течение лета концерты пройдут на балконах Усадьбы Рукавишниковых, Дома Сироткина, усадьбы Рябининой и Нижегородского хорового колледжа имени Л.К. Сивухина.

Посетители смогут услышать романсы и классику, джаз и народную музыку. Концерты полностью бесплатны.

Первый концерт пройдет 10 июня в 18:00 на балконе Усадьбы Рукавишниковых. В этот день лауреат всероссийских и международных конкурсов певица Майя Балашова исполнит русские песни и романсы.

Концерты будут проходить до 26 августа. С программой можно ознакомиться на сайте.

Ранее сообщалось, что сезон летних благотворительных концертов в Нижегородской филармонии начнется 14 июня.

Напомним, в апреле была анонсирована программа "Столицы закатов" в "Ракушке" Александровского сада.

Также в нашем материале можно узнать о том, какие массовые мероприятия пройдут в Нижнем Новгороде этим летом.