Нижегородский центр "Вега" открыл прием заявок от школьников на восьмую смену "Культурный код – Россия" в "Лазурном" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Региональный центр развития талантов "Вега" начал прием заявок от учащихся 5-9-х классов нижегородских школ на участие в восьмой тематической смене "Культурный код – Россия" в образовательном центре "Лазурный" в Выксе.

Образовательная смена, организованная в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", организована с 17 июля по 6 августа 2023 года.

Как сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области, участники смены пройдут подготовку по направлениям "Наука" (психолого-педагогическая подготовка, математика 6-7 класс), "Искусство" (народное творчество, дизайн городского пространства) и "Спорт и туризм" (спортивный туризм (дистанции)).

Участие в образовательной программе является бесплатным. Для прохождения конкурсного отбора необходимо до 20 июня 2023 г. оставить индивидуальную заявку через систему "Навигатор дополнительного образования", пройти регистрацию на сайте "Веги" и добавить в личном кабинете данные о ребёнке/детях, предоставить документы, подтверждающие достижения в выбранном направлении.

По информации центра "Вега", ранее в "Лазурном" завершилась смена "Наследники Победы". Более 200 школьников улучшили навыки по беговым видам спорта, освоили новые упражнения, а также подготовились к соревнованиям регионального, всероссийского и международных уровней по легкой атлетике.

"В ходе смены мы провели 20 тренировок по беговым видам спорта. Для отслеживания эффективности занятий юные легкоатлеты прошли тестирование перед началом и после окончания сбора. Результаты не могут не радовать – практически все дети улучшили свои показатели в беге и прыжках в длину. Кроме того, участники приобрели новые знания и навыки, которые пригодятся им не только в спорте, но и в жизни. По итогам курса дети приняли участие в легкоатлетической эстафете, где показали отличные результаты. Я надеюсь, что все ребята продолжат заниматься спортом и добьются новых высот!", — отметил преподаватель интенсива Николай Самсонов.

Напомним, национальный проект «Образование» реализуется в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что более 450 млн рублей выделено на развитие инфраструктуры детского отдыха в Нижегородской области в 2023 году.