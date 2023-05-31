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Происшествия

Число погибших после употребления суррогатного алкоголя в Нижегородской области достигло трех человек

10 июня 2023 19:11  [148] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Число погибших после употребления суррогатного алкоголя в Нижегородской области достигло трех человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, врачи боролись за жизнь пациента несколько дней.

Сейчас в больнице в крайне тяжелом состоянии остается один пострадавших. 

Ранее сообщалось, что полиция изъяла в Нижегородской области партию опасного сидра. Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления суррогатным алкоголем.

Также почти 1,5 тонны опасного опасного алкоголя изъяли полицейские в Нижегородской области.

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Теги:
Алкоголь
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