Число погибших после употребления суррогатного алкоголя в Нижегородской области достигло трех человек Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Число погибших после употребления суррогатного алкоголя в Нижегородской области достигло трех человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, врачи боролись за жизнь пациента несколько дней.

Сейчас в больнице в крайне тяжелом состоянии остается один пострадавших.

Ранее сообщалось, что полиция изъяла в Нижегородской области партию опасного сидра. Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления суррогатным алкоголем.

Также почти 1,5 тонны опасного опасного алкоголя изъяли полицейские в Нижегородской области.