Нижегородский кремль украсит праздничная подсветка ко Дню России Культура и отдых

Нижегородский кремль украсит праздничная подсветка ко Дню России

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородский кремль украсит праздничная подсветка ко Дню России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Аудиовизуальное представление будет организовано на участке стены от Тайницкой до Часовой башни. Оно посвященно многообразию, единству и силе России.

Персонажами масштабной световой инсталляции станут представители различных народностей, населяющих нашу огромную страну. Перед жителями и гостями Нижнего также предстанут образы, отражающие простор и красоту всей России, берегов Оки и Волги, города на слиянии двух великих рек. Видеоряд включает праздничную надпись "С Днем России!"

Световую инсталляцию можно увидеть 12 июня с наступления темноты и до рассвета. 3D-мэппинг подготовила студия мультимедийных технологий dreamlaser.

Как сообщалось ранее, нижегородская телебашня включит праздничную подсветку в День России.