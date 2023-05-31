Нижегородский кремль украсит праздничная подсветка ко Дню России
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Нижегородский кремль украсит праздничная подсветка ко Дню России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Аудиовизуальное представление будет организовано на участке стены от Тайницкой до Часовой башни. Оно посвященно многообразию, единству и силе России.
Персонажами масштабной световой инсталляции станут представители различных народностей, населяющих нашу огромную страну. Перед жителями и гостями Нижнего также предстанут образы, отражающие простор и красоту всей России, берегов Оки и Волги, города на слиянии двух великих рек. Видеоряд включает праздничную надпись "С Днем России!"
Световую инсталляцию можно увидеть 12 июня с наступления темноты и до рассвета. 3D-мэппинг подготовила студия мультимедийных технологий dreamlaser.
Как сообщалось ранее, нижегородская телебашня включит праздничную подсветку в День России.
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