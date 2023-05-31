Чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников в Нижегородской области сохранится до 19 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников в Нижегородской области сохранится до 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, в период с 14 по 19 июня в Нижегородской области установится чрезвычайная (5 класс) и высокая (4 класс) пожароопасность лесов и торфяников.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

Нижегородцам настоятельно рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не сжигать мусор на дачных участках.

Поскольку в регионе введён особый противопожарный режим на землях лесного фонда, то действует запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что специалисты ГОЧС Нижнего Новгорода возбудили 122 административных производства из-за нарушений пожарной безопасности в лесах.

Также напомним, что летнее тепло до +26° вернется в Нижегородскую область на этой неделе.