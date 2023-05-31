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Культура и отдых

Ретропоезд на паровой тяге отправится из Нижнего Новгорода в Семенов 17 июня

16 июня 2023 17:22  [67] Культура и отдых

Фото: пресс-служба ГЖД

Ретропоезд на паровой тяге отправится из Нижнего Новгорода в Семенов в 9:50 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, рейс будет приурочен к Международному фестивалю народных художественных промыслов "Золотая Хохлома".

В пути для пассажиров пройдет аудиоэкскурсия, посвященная истории и особенностям художественного промысла Нижегородской области. 

В Нижний Новгород поезд отправится в 17:10 с прибытием в 18:00. Остановок на пути следования не будет.

Ранее сообщалось, что рейсы на ретропоезде между Нижним Новгородом и Арзамасом могут стать регулярными.

Напомним, XIX Международный фестиваль народных художественных промыслов "Золотая хохлома" пройдет в Семенове 17-18 июня.

В рамках фестиваля запланирована работа сразу нескольких площадок, пройдет выставка-ярмарка "Промыслы России", в которой примут участие более 30 организаций народных художественных промыслов со всей России. Также продут мастер-классы по росписи и резьбе по дереву.

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Теги:
ГЖД поезд
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