Ретропоезд на паровой тяге отправится из Нижнего Новгорода в Семенов 17 июня

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Ретропоезд на паровой тяге отправится из Нижнего Новгорода в Семенов в 9:50 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Согласно информации, рейс будет приурочен к Международному фестивалю народных художественных промыслов "Золотая Хохлома".
В пути для пассажиров пройдет аудиоэкскурсия, посвященная истории и особенностям художественного промысла Нижегородской области.
В Нижний Новгород поезд отправится в 17:10 с прибытием в 18:00. Остановок на пути следования не будет.
Ранее сообщалось, что рейсы на ретропоезде между Нижним Новгородом и Арзамасом могут стать регулярными.
Напомним, XIX Международный фестиваль народных художественных промыслов "Золотая хохлома" пройдет в Семенове 17-18 июня.
В рамках фестиваля запланирована работа сразу нескольких площадок, пройдет выставка-ярмарка "Промыслы России", в которой примут участие более 30 организаций народных художественных промыслов со всей России. Также продут мастер-классы по росписи и резьбе по дереву.
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