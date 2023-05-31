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Экономика

Экономия по итогам торгов правительства Нижегородской области в мае составила 290,4 млн рублей

19 июня 2023 12:24  [75] Экономика
правительство Нижегородской области

правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экономия по итогам торгов правительства Нижегородской области в мае составила 290,4 млн рублей.  Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

Согласно информации, в прошлом месяце было проведено 165 процедур торгов на 8,7 млрд рублей.

Средства были сэкономлены на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (104,2 млн рублей), на обследование технического состояния многоквартирных домов (67 млн рублей), на разработку и корректировку проектной документации (35,8 млн рублей).

На один состоявшийся лот подано в среднем 4,7 заявок участников.

Всего за 5 месяцев 2023 года в Нижегородской области прошло 618 торгов на 16,7 млрд рублей. Экономия составила 1,01 млрд рублей.

Напомним, в апреле Нижегородская область сэкономила на торгах более 368,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области выросло за 5 месяцев на 16,9%.

Кроме того, госдолг региона в мае снизился на 2 млрд рублей.

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Теги:
Бюджет торги
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