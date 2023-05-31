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Общество

Уже 32% металлоконструкций смонтировано на стройплощадке ледовой арены в Нижнем Новгороде

19 июня 2023 13:45  [85] Общество

Уже 32% металлоконструкций смонтировано на стройплощадке ледовой арены в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков в социальных сетях.

Согласно информации, работы во возведению объекта ведутся с опережающим графиком.

Сейчас идет монтаж плит-перекрытия на трех уровнях арены, кладка внутренних стен, а также продолжается установка металлоконструкций. Последние работы выполнены на 32%.

"Я сам очень жду и надеюсь, что объект будет достроен в 2024 году", - написал Глеб Никитин.

Напомним, Глеб Никитин во время рабочей встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что строительство ледовой арены может завершиться уже в следующем году.

Работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года.

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Теги:
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