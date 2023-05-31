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Общество

Капитальный ремонт по нацпроекту прошел в поликлинике больницы №10 Нижнего Новгорода

19 июня 2023 15:07  [91] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Капитальный ремонт по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" завершился в поликлиническом отделении городской клинической больницы №10 Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, на работы из федерального бюджета было выделено около 1,8 млн рублей.

В течение трех месяцев в учреждении отремонтировали медицинские и вспомогательные кабинеты на втором этаже здания, а также лестничные пролеты и кровлю поликлиники.

Как рассказал главный врач поликлиники Андрей Семенов, в кабинетах стоматолога, лор-врача, окулиста и терапевта появились навесные потолки, установлены кондиционеры.

В 2024 году в учреждении планируется отремонтировать первый этаж. В холле здания появится регистратура открытого типа.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт завершился в детской поликлинике № 39 Нижнего Новгорода.

Также после капремонта по нацпроекту открылась поликлиника №2 в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Здравоохранение Поликлиника
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