Капитальный ремонт по нацпроекту прошел в поликлинике больницы №10 Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Капитальный ремонт по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" завершился в поликлиническом отделении городской клинической больницы №10 Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, на работы из федерального бюджета было выделено около 1,8 млн рублей.

В течение трех месяцев в учреждении отремонтировали медицинские и вспомогательные кабинеты на втором этаже здания, а также лестничные пролеты и кровлю поликлиники.

Как рассказал главный врач поликлиники Андрей Семенов, в кабинетах стоматолога, лор-врача, окулиста и терапевта появились навесные потолки, установлены кондиционеры.

В 2024 году в учреждении планируется отремонтировать первый этаж. В холле здания появится регистратура открытого типа.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт завершился в детской поликлинике № 39 Нижнего Новгорода.

Также после капремонта по нацпроекту открылась поликлиника №2 в Нижнем Новгороде.