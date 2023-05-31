Капитальный ремонт по нацпроекту прошел в поликлинике больницы №10 Нижнего Новгорода

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Капитальный ремонт по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" завершился в поликлиническом отделении городской клинической больницы №10 Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.
Согласно информации, на работы из федерального бюджета было выделено около 1,8 млн рублей.
В течение трех месяцев в учреждении отремонтировали медицинские и вспомогательные кабинеты на втором этаже здания, а также лестничные пролеты и кровлю поликлиники.
Как рассказал главный врач поликлиники Андрей Семенов, в кабинетах стоматолога, лор-врача, окулиста и терапевта появились навесные потолки, установлены кондиционеры.
В 2024 году в учреждении планируется отремонтировать первый этаж. В холле здания появится регистратура открытого типа.
Ранее сообщалось, что капитальный ремонт завершился в детской поликлинике № 39 Нижнего Новгорода.
Также после капремонта по нацпроекту открылась поликлиника №2 в Нижнем Новгороде.
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