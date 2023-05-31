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Общество

Двое сотрудников нижегородского правительства заключили контракты на военную службу для участия в СВО

20 июня 2023 10:25  [3] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Двое сотрудников нижегородского правительства заключили контракты на военную службу для участия в специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Нижегородской области.

Так, добровольцем ушел Андрей - сотрудник Центра развития транспортных систем. Его отец служил в полиции.

"У Андрея медицинское образование, он уверен, что будет полезен в выполнении задач СВО", - отметил Глеб Никитин.

Также контракт заключил Алексей из министерства сельского хозяйства. Ранее он принимал участие в гуманитарных миссиях на Донбассе.

"Пример каждого добровольца достоин уважения! Благодарю коллег за их решения! Наша задача - заботиться об их семьях. И мы, конечно же, это сделаем, чтобы наши бойцы были спокойны за своих близких", - написал Глеб Никитин.

Напомним, в сентябре 2022 года первый замглавы мэрии Нижнего Новгорода Илья Штокман добровольно мобилизовался.

В ноябре добровольцем в зону СВО ушел спикер арзамасской Молодежной палаты Владислав Далёкин.

Кроме того, в специальной военной операции принимал участие сотрудник аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Олег Андерсон.

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Теги:
Правительство Нижегородской области СВО
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