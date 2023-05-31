Двое сотрудников нижегородского правительства заключили контракты на военную службу для участия в СВО

Фото:
Двое сотрудников нижегородского правительства заключили контракты на военную службу для участия в специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Нижегородской области.
Так, добровольцем ушел Андрей - сотрудник Центра развития транспортных систем. Его отец служил в полиции.
"У Андрея медицинское образование, он уверен, что будет полезен в выполнении задач СВО", - отметил Глеб Никитин.
Также контракт заключил Алексей из министерства сельского хозяйства. Ранее он принимал участие в гуманитарных миссиях на Донбассе.
"Пример каждого добровольца достоин уважения! Благодарю коллег за их решения! Наша задача - заботиться об их семьях. И мы, конечно же, это сделаем, чтобы наши бойцы были спокойны за своих близких", - написал Глеб Никитин.
Напомним, в сентябре 2022 года первый замглавы мэрии Нижнего Новгорода Илья Штокман добровольно мобилизовался.
В ноябре добровольцем в зону СВО ушел спикер арзамасской Молодежной палаты Владислав Далёкин.
Кроме того, в специальной военной операции принимал участие сотрудник аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Олег Андерсон.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+