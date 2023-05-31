Идеи для развития туризма, культуры и НХП обсудили на стратсессии в Нижегородской области Общество

Фото: Никита Духник

Идеи для сфер туризма, культуры и НХП обсудили на стратсессии по актуализации стратегии развития Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в стратегической сессии "Культура и туризм как фактор развития территорий" приняли участие более 70 экспертов в области туризма, культуры и НХП.

На мероприятии участники обсудили следующие темы: событийный туризм как способ развития районов области, вовлечение жителей в культурно-событийную жизнь региона, раскрытие туристического потенциала муниципалитетов, сохранение наследия в развитие НХП, современное видение отрасли, кадры в культуре, туризме, НХП.

Замгубернатора Олег Беркович отметил, что за последние 5 лет в рамках реализации стратегии развития в Нижегородской области было отремонтировано около 330 учреждений культуры, построено 11, оборудование закуплено в 69 учреждений.

Экспертные группы разработали 12 проектов, которые предлагается включить в обновленную стратегию развития. Это идеи, направленные на решение проблемы дефицита профессиональных кадров, создание профильных классов в школах, новых площадок для переподготовки сотрудников музеев и предприятий НХП, а также специализированной кафедры в вузах.

Отдельно Олег Беркович отметил инициативу по расширению программы "Филармония – школьникам", в рамках которой культурные учреждения "приходят в каждую школу".

Для развития музейной деятельности было предложено организовать специализированный музейный совет, который занимался бы комплексным развитием музеев региона. Обозначена важность организации музея истории нижегородского Поволжья.

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, председатель экспертного совета по реализации стратегии развития региона Ольга Щетинина рассказала о проекте создания туристических маршрутов "Люди едут к людям", в рамках которой мастера народных промыслов и ремесел вместе с инициативными группами в больших и малых населенных пунктах могут создавать собственные туристические маршруты.

Также обсуждалось создание театрального маршрута на улице Большой Покровской, центра для обмена опытом в сфере культуры районов региона.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

Стратегическая сессия "Территория цифрового лидерства" прошла 7 июня. В ходе нее IT-специалисты внесли более 20 предложений для актуализации стратегии развития Нижегородской области.