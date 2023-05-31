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Происшествия

Еще один человек отравился сидром с метанолом в Нижегородской области

20 июня 2023 14:20  [112] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Еще один человек отравился сидром с метанолом в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик Гусейнов.

Согласно информации, пострадавший купил алкогольный напиток еще неделю назад, но решил его выпить только вчера вечером.

Он был доставлен в Кстовскую ЦРБ, а затем экстренно переведен в токсикологический центр городской больницы №33 Нижнего Новгорода.

Напомним, после употребления алкогольного напитка "Мистер сидр" в Нижегородской области скончались четыре человека.

Ранее сообщалось, что полиция изъяла в Нижегородской области партию опасного сидра. На следующий день после первых случаев отравления в регионе изъяли почти 1,5 тонны опасного алкоголя.

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Теги:
Алкоголь Медицина и здоровье
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