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Еще один человек отравился сидром с метанолом в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик Гусейнов.
Согласно информации, пострадавший купил алкогольный напиток еще неделю назад, но решил его выпить только вчера вечером.
Он был доставлен в Кстовскую ЦРБ, а затем экстренно переведен в токсикологический центр городской больницы №33 Нижнего Новгорода.
Напомним, после употребления алкогольного напитка "Мистер сидр" в Нижегородской области скончались четыре человека.
Ранее сообщалось, что полиция изъяла в Нижегородской области партию опасного сидра. На следующий день после первых случаев отравления в регионе изъяли почти 1,5 тонны опасного алкоголя.
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