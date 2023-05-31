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Общество

Специалисты Центральной городской больницы Арзамаса в 2023 году провели уже 150 эндоскопических операций по лечению рака

20 июня 2023 17:55  [3] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты Центральной городской больницы Арзамаса в 2023 году провели уже 150 эндоскопических операций по лечению рака в рамках региональной составляющей программы по борьбе с онкологическими заболеваниями нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, на базе больницы работает онкологическая служба, в состав которой входят центр амбулаторной онкологической помощи, отделение абдоминальной онкологии и хирургии и отделение химиотерапевтических методов лечения, которые начали работать с декабря прошлого года.

Как рассказал главный врач ЦГБ Арзамаса Олег Курахтанов, при необходимости арзамасские специалисты проводят телемедицинские консилиумы с Нижегородским областным онкологическим диспансером, на которых вырабатывается тактика комбинированного лечения пациентов.

Также он отметил, что большим преимуществом отделения абдоминальной онкологии является то, что оно создано на базе многопрофильного стационара. Это позволяет оказать онкологическим пациентам больший спектр помощи, поскольку они могут иметь множественную сопутствующую патологию.

Напомним, эксперты федерального Минздрава высоко оценили организацию онкологической службы Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что порядка 100 тысяч жителей Нижегородской области наблюдались у онколога. Так, в 2020 году было диагностировано более 14 тысяч новых случаев (среди них около 80 - онкология у детей). Тем не менее, фактов заболевания выявлено на 1 500 меньше, чем в 2019 году.

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Теги:
Арзамасский район Здравоохранение онкология
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