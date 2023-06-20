Материнский капитал предложили разрешить использовать в качестве банковского вклада Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение о размещении средств материнского капитала на банковских вкладах.

В интервью телеканалу "360" депутат рассказала, что сейчас пятая часть средств, направленных на выплату материнского капитала, не используется, поскольку семьи не могут найти применение деньгам. В результате на индексацию выплат только в 2022 было направлено более 96 млрд рублей.

По словам Яны Лантратовой, новый способ применения маткапитала позволит государству сэкономить на индексации, а семьям получить дополнительный доход.

Хранить средства маткапитала предлагается только в банках, имеющих аккредитацию Социального фонда и Минфина под процент фактической инфляции. При этом россияне могут сделать выбор и оставить деньги без движения.

В обычных банках можно будет получить только ежегодные проценты по вкладу.

"Снимать в конце года, тысяч 50 и покупать на них школьную форму, учебники, велосипед ребенку - всё, что надо семье конкретно сейчас", - сказала Яна Лантратова.

Также депутат отметила, что средства из банка в случае банкротства не продадут, поскольку все вклады до 1,4 млн рублей застрахованы.

Напомним, с 1 февраля в России проиндексирован размер материнского капитала: на первого ребёнка он вырос с 524,5 тыс. до 586,9 тыс. рублей, а на второго и последующих детей (если не получали на первого ребёнка) – с 693,1 тыс. до 775,6 тыс. рублей. Кроме того, программу маткапитала продлили до конца 2026 года.

Также ранее сообщалось, что денежные сертификаты на покупку вещей для новорожденных предлагается ввести в России.