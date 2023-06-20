Экскурсии на электрокатамаране "ЭкоходЪ 2" в Нижнем Новгороде
Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
Участок площади Минина и Пожарского перекрыт до 28 июня
Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo в пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
21 июня 2023 11:32  [140] Певица Линда выступит в парке "Швейцария" Нижнего Новгорода в День молодежи
20 июня 2023 18:41  [465] Открытие выставки "Художник и сказка" в НГХМ
20 июня 2023 17:38  [380] Выставка "Художник и сказка" открылась в Нижегородском художественном музее
20 июня 2023 14:42  [309] Яглыч шагает по стране: гид по сериалу "Ухожу красиво" от Wink Originals
19 июня 2023 10:16  [512] Книга нижегородского краеведа Татьяны Виноградовой отмечена дипломом всероссийского конкурса "Лучшие книги года-2022"
19 июня 2023 09:26  [693] Летний фестиваль фортепианной музыки Pianissimo пройдет в Нижнем Новгороде
18 июня 2023 16:36  [441] Дом культуры в деревне Малое Зиновьево г.о. Семёновский открыли после ремонта
16 июня 2023 17:22  [634] Ретропоезд на паровой тяге отправится из Нижнего Новгорода в Семенов 17 июня
16 июня 2023 17:06  [735] XIX Международный фестиваль народных художественных промыслов "Золотая хохлома" пройдет в Семенове 17-18 июня
16 июня 2023 14:06  [665] Выставка неизвестных снимков с видами Нижнего Новгорода рубежа ХIX –XX веков открылась в Русском музее фотографии
Культура и отдых

Певица Линда выступит в парке "Швейцария" Нижнего Новгорода в День молодежи

21 июня 2023 11:32  [140] Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал о программе ко Дню молодежи, который будет праздноваться 24 июня.

Так, в парке "Швейцария" с 12:00 до 22:00 пройдет фестиваль молодежных культур "РУПОР", в рамках которого пройдут уличные танцы, мастер-классы и и многое другое.

Хедлайнером фестиваля станет певица Линда.

В сквере на площади Буревестника с 16:00 до 18:00 состоится фестиваль настольных игр, а в парке Дубки с 13:00 до 17:00 пройдет фестиваль рока.

В Автозаводском парке с 15:00 до 18:00 нижегородцы смогут посетить фестиваль "Вместе ярко!", на котором будут организованы пенная вечеринка, флешмоб "зарядка на батутах", выступления творческих коллективов и акробатов.

Фестиваль "Веселый берег" с 13:00 до 17:00 будет проходить на втором парковом озере на проспекте Молодежном. В программу вошли DJ-сеты, спортивные игры и фестиваль красок Холи.

Фестиваль красок также пройдет в парке 777-летия Нижнего Новгорода. Здесь различные мероприятия пройдут с 17:00 до 19:00.

Кроме того, 24 и 25 июня запланировано проведение ряда спортивных мероприятий.

Так, в субботу и воскресенье на площадке "Горадром" на Гребном канале состоится финал чемпионата и первенства Нижегородской области по баскетболу 3х3, в котором примут участие 160 команд.

На стадионе "Ручные игры" 24 июня с 11:00 до 13:00 пройдет турнир по футболу, веселые старты, мастер-классы и открытие BMX трассы с участием профессиональных спортсменов. 

25 июня на стадионе "Радий" можно будет посетить турнир по мини-футболу, лапте и киле, а также фестиваль #ЖаркоВприокском и выступление группы D7.

Напомним, в этом году основная площадка празднования всероссийского Дня молодежи будет организована в Нижнем Новгороде.

На площади Минина и Пожарского выступит Дима Билан, а закроет День молодежи шоу Ильи Авербуха на стадионе "Нижний Новгород".

Зарегистрироваться на мероприятия на главной площади города можно на сайте Росмолодежи, а на церемонию закрытия - по ссылке. Вход на все мероприятия бесплатный.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
20 июня 2023 18:41Открытие выставки "Художник и сказка" в НГХМ
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph