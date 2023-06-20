Певица Линда выступит в парке "Швейцария" Нижнего Новгорода в День молодежи Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал о программе ко Дню молодежи, который будет праздноваться 24 июня.

Так, в парке "Швейцария" с 12:00 до 22:00 пройдет фестиваль молодежных культур "РУПОР", в рамках которого пройдут уличные танцы, мастер-классы и и многое другое.

Хедлайнером фестиваля станет певица Линда.

В сквере на площади Буревестника с 16:00 до 18:00 состоится фестиваль настольных игр, а в парке Дубки с 13:00 до 17:00 пройдет фестиваль рока.

В Автозаводском парке с 15:00 до 18:00 нижегородцы смогут посетить фестиваль "Вместе ярко!", на котором будут организованы пенная вечеринка, флешмоб "зарядка на батутах", выступления творческих коллективов и акробатов.

Фестиваль "Веселый берег" с 13:00 до 17:00 будет проходить на втором парковом озере на проспекте Молодежном. В программу вошли DJ-сеты, спортивные игры и фестиваль красок Холи.

Фестиваль красок также пройдет в парке 777-летия Нижнего Новгорода. Здесь различные мероприятия пройдут с 17:00 до 19:00.

Кроме того, 24 и 25 июня запланировано проведение ряда спортивных мероприятий.

Так, в субботу и воскресенье на площадке "Горадром" на Гребном канале состоится финал чемпионата и первенства Нижегородской области по баскетболу 3х3, в котором примут участие 160 команд.

На стадионе "Ручные игры" 24 июня с 11:00 до 13:00 пройдет турнир по футболу, веселые старты, мастер-классы и открытие BMX трассы с участием профессиональных спортсменов.

25 июня на стадионе "Радий" можно будет посетить турнир по мини-футболу, лапте и киле, а также фестиваль #ЖаркоВприокском и выступление группы D7.

Напомним, в этом году основная площадка празднования всероссийского Дня молодежи будет организована в Нижнем Новгороде.

На площади Минина и Пожарского выступит Дима Билан, а закроет День молодежи шоу Ильи Авербуха на стадионе "Нижний Новгород".

Зарегистрироваться на мероприятия на главной площади города можно на сайте Росмолодежи, а на церемонию закрытия - по ссылке. Вход на все мероприятия бесплатный.