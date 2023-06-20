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Бизнес

Дзержинское предприятие поставит 16 электробусов в Пермь

21 июня 2023 12:22  [3] Бизнес

Фото: Группа ГАЗ

Дзержинское предприятие ООО "Автотехкомплект" поставит 16 электробусов в Пермь. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на пресс-службу правительства Пермского края.

Согласно информации, на закупку транспорта было выделено 751,3 млн рублей.

"Автотехкомплект" поставит в Пермь электробусы с технологией ультрабыстрой зарядки на конечных остановках.

Планируется, что они прибудут в столицу Прикамья к середине ноября 2023 года.

Напомним, правительство РФ одобрило выделение Нижегородской области субсидии на модернизацию городского электротранспорта.

"Вижу комментарии нижегородцев про состояние троллейбусов. Действительно, большую их часть пора менять. Процент износа подвижного состава огромный! 118 единиц (а это больше половины) - рухлядь, только списывать", - отмечал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В нагорной части Нижнего Новгорода будут работать шестьдесят электробусов, что позволит восстановить маршруты №9 и №31 и продлить маршруты до новых микрорайонов.

Первые электробусы поступят в Нижний Новгород к осени 2023 года.

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Теги:
Общественный транспорт
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