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Общество

Депутаты Думы Нижнего Новгорода обсудили состояние противооползневых сооружений города

21 июня 2023 18:14  [45] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству обсудили состояние противооползневых сооружений города и меры, принимаемые по защите от разрушений Волжско-Окских склонов. 

Согласно информации, в этом году пройдет ремонт откосных дорожек и лестничных сходов на Похвалинском съезде; уже восстановлены дорожки и порталы штолен Волжского склона, отремонтирован коллектор в районе Нижне-Волжской набережной. Будет продолжена работа по ремонту деревянных лестничных сходов в различных районах, колодцев, быстротоков, приямков и перехватчиков на Окско-Волжских склонах, конструкций берегоукрепительных сооружений. На эти работы выделено 35,9 млн руб.

Также депутаты рассмотрели вопрос ремонта и содержания систем наружного освещения школ и детских садов.

В ведении департамента образования администрации Нижнего Новгорода находятся 484 муниципальные общеобразовательные организации, в которых установлены 4 134 световые опоры.

В рамках концессионного соглашения до конца текущего года будет реконструировано 1638 светильников и 1363 опоры.

Ранее сообщалось, что план ликвидации оползня под станцией канатной дороги разработают в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что более 167 млн рублей выделено на разработку схемы сети ливневок в Нижнем Новгороде на 2026-2036 годы.

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Теги:
Гордума Оползень
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